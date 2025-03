Messinatoday.it - Torna l'ora legale, scatta il cambio: quali sono gli effetti sul corpo

Leggi su Messinatoday.it

Ci siamo. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025 avverrà il passaggio dall'ora solare all'ora, con le lancette faranno un salto avanti. Risultato? Come sempre dormiremo 60 minuti in meno, ma questo ci permetterà di avere più ore di luce durante la giornata. L’orasarà in.