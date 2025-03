Bergamonews.it - Torna l’ora legale: giornate più lunghe, lancette avanti di 60 minuti

In Italia e in molti altri Paesi dell’Unione Europea, nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo,. Il cambio avverrà alle 2, che diventeranno le 3 portando ledegli orologidi 60: quelli analogici andranno aggiornati, mentre quelli più moderni lo faranno automaticamente.Significa che in questa nottata si dormirà un’ora in meno, ma in compenso avremopiùe più luce naturale da sfruttare. Quest’orario, introdotto con l’obiettivo di adoperare al meglio la luce del giorno durante i mesi primaverili ed estivi, dà la possibilità di godere maggiormente del sole nel corso della bella stagione, riducendo la necessità di ricorrere all’illuminazione artificiale. Di conseguenza, permette di risparmiare energia, con benefici per l’ecosistema e quindi per l’uomo oltre che in termini economici guardando a costi e bollette.