Torna l’ora legale | ecco quando spostare le lancette dell’orologio in avanti

Questa notte levanno spostate in: da domani, domenica 30 marzo sia utilizzare, che ci permetterà di avere giornate più lunghe in vista della bella stagione.Il passaggio dalsolare a quellacauserà 60 minuti di sonno perduto nella notte tra sabato e domenica, ma da quel momento le giornate ci sembreranno più lunghe. Avremo infatti un’ora in più di luce tra pomeriggio e sera.Meno consumi di energia elettricaTerna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, stima che durante i sette mesi di oral’Italia risparmierà circa 100 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica pari a circa 330 milioni di kWh, che genererà un rilevante beneficio ambientale, quantificabile nella riduzione di circa 160 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera.