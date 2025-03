Ilfattoquotidiano.it - Torna l’ora legale, ecco quando bisogna spostare avanti le lancette (e quali benefici si possono trarre)

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo diremo addio alsolare.di un’ora, quindi, e sial. Da domani, le giornate si allungano e si sfrutta meglio la luce naturale, con un occhio al risparmio energetico. Il cambio scatta tra sabato 29 e domenica 30 marzo, alle 2 di notte: un piccolo stravolgimento del sonno per molti, ma anche un segnale del ritorno alla bella stagione e uno per le bollette.Occhio agli orologi analogici e digitali più datati, che andranno regolati manualmente. Smartphone, PC e dispositivi smart, invece, si aggiorneranno da soli, ma è sempre meglio verificare. Il passaggio alnon è solo una questione di abitudine: anno dopo anno, garantisce milioni di euro di risparmio per il Paese., infatti, allunga le giornate, posticipando l’uso della luce artificiale e tagliando i consumi.