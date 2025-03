Ilrestodelcarlino.it - Torna la disco al sapore di pomeriggio. A Montecchio riapre il Colosseo

Latecadile sue porte domani per un evento speciale che farà rivivere il meglio degli anni ‘90 e 2000 con "Domenicada Teenager". "Se pensi che le domenicheinteca siano ormai un ricordo lontano, ti sbagli! - scrivono gli organizzatori - La magia di quegli anni, con la musica che ci faceva ballare, cantare a squarciagola senza sosta, è pronta are. A partire dalle 15 fino alle 20, latecasi trasformerà in un’autentica macchina del tempo, dove le hit più iconiche degli anni ‘90 e 2000 risuoneranno dalle casse, portandoti indietro nel tempo, quando la domenicaera sinonimo di divertimento e spensieratezza. Uno dei momenti più attesi dell’evento è sicuramente l’esibizione di Nathalie Aarts, la leggendaria voce dei Soundlovers, gruppo simbolo della musica dance anni ‘90.