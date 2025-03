Ilrestodelcarlino.it - Torna il Fan Village. Giochi e iniziative

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l’iniziativa dedicata ai tifosi del Cavalluccio – e in particolare a quelli più giovani – ideata dal club per fidelizzare i suoi sostenitori e invitarli a trascorrere più tempo in famiglia o tra amici, nelle pertinenze dello stadio. Dopo il successo del primo appuntamento, domani tornerà infatti ad aprire le sue porte il Cesena Fc Fan, l’area dedicata al divertimento e alla convivialità messa a disposizione di chi supererà i tornelli con un biglietto valido per il settore distinti inferiori o superiori. Nel prepartita del match contro la Juve Stabia dunque nell’area alle spalle della gradinata sarà nuovamente attivo lo ‘spazio divertimento’ curato dal club bianconero insieme al partner Eco Energia Corrente. Il main sponsor del Cavalluccio sarà presente con uno stand dedicato, presso il quale sarà possibile mettersi alla prova in una speciale lotteria dei calci di rigore per aggiudicarsi premi e gadget inediti.