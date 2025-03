Movieplayer.it - Toby Jones: la star di Jurassic World confessa: "L'industria dello spettacolo è un mondo seducente"

Leggi su Movieplayer.it

L'attore britannico ha raccontato il motivo per il quale ildel cinema ein generale è così affascinante. La carriera disi è sviluppata fra teatro, cinema e tv e l'attore, in un'intervista a The Hollywood Reporter, ha rivelato di non avere alcun rimpianto per aver seguito le orme dei suoi genitori, entrambi attori.è figlio di Jennifer e Freddie, e ha studiato all'Abingdon School di Oxfordshire, iniziando una proficua carriera sul palcoscenico e sullo schermo. Il fascino dell'dell'intrattenimento per"Quando andai all'università" spiega"proprio perché i miei genitori facevano questo mestiere pensavo che non avrei fatto la stessa cosa". Le cose andarono diversamente. L'attoreche si tratta .