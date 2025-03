Tim torna italiana Poste Italiane diventa il maggior azionista

Leggi su Open.online

Con l’acquisto del 15% da Vivendi,ildi Tim. «In ogni caso – spiega la società nella nota con cui ha annunciato l’operazione -,non intende acquisire una partecipazione superiore alla soglia rilevante ai fini della disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie». Il corrispettivo per l’acquisto delle azioni, pari a 684 milioni, equivale ad un prezzo di 0,2975 euro per azione, e sarà finanziato mediante cassa disponibile. L’operazione è ora sospensivamente condizionata alla notifica all’Antitrust, ai sensi della disciplina sul controllo delle concentrazioni. Anche Vivendi annuncia in una nota la firma di un accordo. Al completamento di questa transazione, che avverrà poco dopo la sua notifica all’autorità garante della concorrenza, Vivendi manterrà una quota di minoranza pari al 2,51% delle azioni ordinarie e dei diritti di voto di Tim e all’1,8% del suo capitale sociale.