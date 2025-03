Quotidiano.net - Tim, Poste compra la quota di Vivendi. Operazione da 684 milioni per il 15%

Roma, 29 marzo 2025 – C’è posta per Tim.Italiane ha chiuso l’accordo cone ha acquistato il 15% di Tim dal colosso francese, portandosi a ridosso del 25%, sotto la soglia Opa. L’è andata in porto dopo il via libera dell’ultimo consiglio di amministrazione, a un prezzo di 0,2975 euro per azione, per un corrispettivo totale di 684di euro.diventa così il primo azionista di Tim con il 24,81% del capitale sociale. Già nelle scorse settimaneera scesa dal 23,75% al 18,3%, e ora la sua partecipazione nel gruppo italiano delle Tlc è limitata a un residuo 2,51%. Il riassetto è in linea con l’obiettivo del governo di ricreare un campione nazionale nel settore delle telecomunicazioni e allo stesso tempo di difendere Tim, che dopo lo scorporo della rete e il conseguente abbattimento del debito iniziava a diventare appetibile anche per operatori stranieri e, infatti, era finita nei radar di un altro operatore francese, Iliad, e dei grandi fondi di private equity.