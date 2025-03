Lapresse.it - Tim, accordo Vivendi-Poste: venduto il 15% delle azioni per 684 milioni di euro

ha annunciato oggi di aver firmato unconItaliane per la vendita del 15%ordinarie di Tim e dei diritti di voto al prezzo di 0,2975per azione per un totale di 684di. “Al completamento di questa transazione, che si verificherà dopo la notifica all’Autorità Garante della Concorrenza italiana,manterrà un interesse di minoranza che rappresenta il 2,51%ordinarie e diritti di voto dell’operatore di telecomunicitaliani e 1,80% del capitale azionario”, precisa la società in una nota.“– prosegue la nota – ha indicato in diverse occasioni la sua intenzione di vendere la sua partecipazione a Tim in buona condizione finanziaria, ha superato la soglia del 20%ordinarie di Tim e i diritti di voto il 18 marzo 2025, risultante dalle vendite disul mercato.