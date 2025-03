Ilrestodelcarlino.it - Tifosi della Reggiana in corteo prima del derby col Sassuolo: “Via da Reggio Emilia”

, 29 marzo 2025 - É cominciato alle 16,26 ildei(presenti circa in 2000, tra Teste Quadre, Gruppo Vandelli e altri che si sono uniti) in protesta contro la decisione di non ‘invertire le curve’ per ilin programma stasera fraal Mapei Stadium-Città del Tricolore, stadio dima di proprietà del club modenese (che lo ha acquisito all’asta 2013) che oggi gioca formalmente in casa decidendo dunque di non riservare la curva Sud aigranata che solitamente la occupano. Dopo essersi radunati al piazzale Inps, il percorso deisi è sviluppato col passaggio in via Gramsci e poi in via Duo, con destinazione la zona antistante la Curva Sud. Dopo un applauso generale per tutti i presenti, inutile dire a chi siano stati rivolti i primissimi cori: il più gettonato é “Via ilda”, e anche al dirigente neroverde Giovanni Carnevali non sono di certo stati riservati complimenti.