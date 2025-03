Justcalcio.com - Thuram posa con un serpente in testa … e uno dei migliori attaccanti del mondo è proclamato

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-28 19:16:00 Calcio italiano:Marcusha recitato nella copertina dell’ultimo numero di Oni MondiaRivista di calcio francese. L’attaccante Inter lo fece in un modo un po ‘peculiare: con unattorno alla sua.La rivista francese ha pubblicato il backstage di questa copertina conincon une indossando una maglietta tra gli anni ’60. “Sono tra i 10del. A 27 anni, sono alla mia terza stagione come attaccante centrale, sto procedendo molto e posso migliorare come 9 “, ha detto Marcus in Oni Mondia.Milano (Italia), 05/10/2024.- Inter Milan’äôs MarcusCelebrats dopo il punteggio Efenon ha mai segnato più di 13 gol in competizione in campionato, prima con Gladbach e ora con Inter. In questa stagione ha fermato il suo armadietto nella stessa figura.