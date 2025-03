Juventusnews24.com - Thuram Juve, la sua prima annata in bianconero è già da record! Spiccano i suoi numeri in fase di partecipazione realizzativa: non gli era mai successo!

di RedazionentusNews24, cheper il francese! Laha dato un impulso decisivo alla suain termini di goal e assist: le statisticheKhéphrenè sempre più un perno centrale per la. A ricordarlo è la stessa società bianconera nelle ore immediatamente precedenti alla sfida contro il Genoa, valevole per la 30^ giornata di Serie A.DATO – «Grazie a tre reti e quattro assist, Khephrenè stato coinvolto in sette centri nel torneo in corso, già unper lui in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei.».