Inter-news.it - Thuram è pronto a riprendersi l’Inter: scalare ora la top-ten – CdS

Leggi su Inter-news.it

si sente da top-ten, lo ha detto chiaramente ad una rivista francese. E adesso vuole scalarla per raggiungere vette altissime. E per farlo dovrà.TOP 10 – Due mesi di fuoco, due mesi che possono diventare storia. Marcussi preparano ad un tour de force da urlo con partite in campionato, in Champions League e in Coppa Italia. Un solo mantra: non porsi limiti! E non se li pone appunto Tikus, che recentemente ha parlato alla rivista francese Onze Mondial riconoscendosi attualmente come attaccante da top ten mondiale. Il francese è consapevole delle proprie qualità e allo stesso tempo sa che non dovrà assolutamente fermarsi perché l’obiettivo è continuare a crescere perquesta prestigiosissima classifica. E c’è un solo modo per diventare il più forte di tutti: fare gol e alzare tanti trofei.