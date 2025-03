Calciomercato.it - Thuram e la richiesta di Tudor: “Ci ha detto una cosa. Alla Juve non era normale”

Lantus tornavittoria, funziona la cura: le parole al termine del match del centrocampista franceseEsordio vincente per Igorsulla panchina dellantus: la perla di Yildiz fa sorridere la ‘Vecchia Signora’ dopo le due pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina.Khephren(LaPresse) – Calciomercato.itIl cambioguida tecnica ha dato subito benefici ai bianconeri, con Khephrentra i migliori nello scacchiere dell’undici di casa: “È stata una settimana particolare, abbiamo fatto una buona prestazione. L’importante era vincere – spiega in conferenza stampa il figlio d’arte – Tra di noi ci siamo detti che dovevamo tornarevittoria, che le ultime sconfitte non erano normali per una squadra come lantus. In questo finale di campionato vogliamo arrivare al nostro obiettivo che è la qualificazione in Champions League“.