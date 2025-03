Internews24.com - Thuram a DAZN: «Ho visto Tudor e mio padre che hanno parlato, mi ha fatto ridere»

Leggi su Internews24.com

di Redazionehaai microfoni dinel post partita di Juventus Genoa, match conclusosi con la vittoria dei bianconeriTerminata Juventus-Genoa,è stato raggiunto dai microfoni diper commentare il match valido per la 30esima giornata di Serie A. I bianconeri ottengono una vittoria importante che ridà morale alla squadra dopo i momenti difficili a cui haseguito l’esonero di Thiago Motta. Al suo posto Igor, con un passato da giocatore tra le fila juventine ma anche come allenatore in seconda nell’era Pirlo. Esordio dunque felice per il croato che cercherà di risollevare le sorti della Juventus da qui a fine stagione. Attualmente il club torinese si trova a -9 dall’Inter che però deve ancora scendere in campo.ai microfoni dell’emittente hadi un episodio trae ildel giocatore stesso.