Nerdpool.it - Thomas Taylor al COMICON di Napoli: edizioni autografate delle sue opere e un’occasione imperdibile per i fan

Leggi su Nerdpool.it

Sei pronto a vivere un’esperienza unica nel mondo della magia e dell’avventura? Always Wands porta aldi, dal 1° al 4 maggio 2025, un evento esclusivo dedicato ai fan di Harry Potter e della letteratura fantasy:, l’artista della prima storica copertina di Harry Potter and the Philosopher’s Stone, sarà presente per incontrare i lettori e firmarespecialisue.Ledicon sketch esclusivoOltre agli oggetti dedicati a Harry Potter, i visitatori potranno acquistaree con sketch esclusivo di alcuni dei capolavori di.Malamander – Edizione autografata con sketchVivi un’avventura indimenticabile con Malamander, un romanzo che unisce mistero, magia e creature leggendarie.