Tvzap.it - “The Voice Senior”, sale sul palco e il pubblico impazzisce: chi è Nunzio e il giallo sull’età

News Tv. Ieri, venerdì 28 marzo 2025, è andata in onda una nuova puntata di The, che ha regalato almomenti di grande emozione e divertimento. Tra i protagonisti della serata c’è statoLaudadio, un cantante di Noicattaro (Bari), che con la sua esibizione ha conquistato Gigi D’Alessio e Clementino.ha interpretato Bimba se sapessi di Sergio Caputo, portando sultutta la sua energia e la sua passione. C’è stato un momento di ironia durante la presentazione di, quando è intervenuta una signora dal. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Grande Fratello”, MariaVittoria si lascia andare in confessionale su Zeudi e ChiaraLeggi anche: “Affari tuoi”, raptus di De Martino: cosa calpesta e sfascia a terra (VIDEO)entra a “The”Originario di Noicattaro, un comune in provincia di Bari, il concorrente ha deciso anni fa di abbandonare la sua carriera da geometra per dedicarsi completamente alla musica.