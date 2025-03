The Voice Senior | sale sul palco e Antonella Clerici scoppia in lacrime Chi è Monica

Leggi su Caffeinamagazine.it

Le Blind Auditions di The2025 si chiudono in grande stile, tra emozioni autentiche, colpi di scena e le ultime scelte decisive dei coach Arisa, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio. Dopo le prime selezioni e qualche rinuncia, si è entrati nel vivo della serata, con artisti che hanno portato sulstorie di vita intense e voci cariche di esperienza.Il primo protagonista a scaldare il pubblico è Vito Asta, 72 anni, romano di nascita ma parigino d’adozione. Ingegnere con una passione mai sopita per la musica, è stato tra i pionieri dell’elettronica negli anni ’70 nella capitale francese, prima che la vita lo portasse su altri percorsi. Per la sua audizione sceglie “I Feel Good” e sorprende con la sua energia. Clementino, inizialmente riluttante, invita ironicamente i colleghi a non voltarsi, ma proprio all’ultimo secondo cambia idea e si gira.