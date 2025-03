Dilei.it - The Voice Senior, le pagelle della sesta puntata: Arisa umile allieva (8), Loredana innamorata al primo ascolto (9)

Leggi su Dilei.it

Ultimo giro di giostra per le Blind Audition di The. In questa, ogni coach deve scegliere quali voci portare alle semifinali, con il limite di sei concorrenti a testa. I team sono quasi al completo, ma i giochi non sono ancora fatti.Antonella Clerici, in modalità preside dolce ma inflessibile, avvisa: “Il tempo è volato, le squadre non sono ancora chiuse, potete portare in semifinale solo 6 concorrenti a testa, quindi a finedovete fare delle scelte importanti. Gigi, quel furbone, ha ancora il pulsante di blocco”. E da qui in poi, via al caos, alle scelte coraggiose e a un bel po’ di siparietti.Gigi D’Alessio e il blocco ancora carico. Voto: 7Ultima chiamata e Gigi d’Alessio ha ancora il famoso pulsante per bloccare gli altri coach. Non è chiaro se lo userà per strategia, per ripicca o solo per fare scena, ma l’idea che possa ancora mandare all’aria un reclutamento altrui tiene tutti sulle spine.