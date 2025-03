Tvzap.it - “The Voice Senior”, l’annuncio del concorrente al pubblico: “Perché devo farlo” (VIDEO)

News Tv. A volte, i momenti più emozionanti di uno show non sono fatti di acuti perfetti, ma di scelte autentiche e sincere. È proprio quello che è successo durante la puntata di ieri, venerdì 28 marzo 2025, di The. Il protagonista è un aspirante cantante che ha preso una decisione improvvisa e l'ha annunciata davanti ai giudici. Cos'è successo? "The", Paolo rinuncia alla gara: il motivoIl protagonista di questa vicenda è un arzillo 84enne di Reggio Emilia, Paolo, che ha deciso di rinunciare alla sua seconda chance sul palco. L'aspirante cantante era stato "ripescato" da Gigi D'Alessio dopo una performance in cui aveva avuto qualche "amnesia" canora, dimenticando il testo.