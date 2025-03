Ilrestodelcarlino.it - The Voice Senior, la forlivese Angie incanta i coach ma si ferma prima della fase finale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forlì, 29 marzo 2025 – Theè il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici che premia le voci over 60, offrendo loro l’opportunità di esibirsi davanti a una giuria di grandi nomimusica italiana. I concorrenti si sfidano nelle blind audition, esibendosi senza essere visti dai, che decidono se selezionarli basandosi unicamente sulla voce. Tra i protagonistipuntata di ieri c’è stata anche laAngelina Castellucci, in arte, 75 anni, ex impiegata delle Poste Italiane con una passione di lunga data per il blues e il soul. ‘Insulti’ conquista il web . Boom di visualizzazioni Sul palco ha emozionato il pubblico con ‘Just the way you are’ di Billy Joel, conquistando tutti e quattro i giudici – Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa – che si sono voltati per lei, dandole la possibilità di scegliere in quale squadra entrare.