Movieplayer.it - The Studio, parlano i produttori: “A Hollywood siamo fissati con i soldi? In altri lavori accade di peggio"

Leggi su Movieplayer.it

Al junket virtuale della nuova serie TV Apple TV+, iEvan Goldberg e James Weaver ci spiegano perché la loro satira suè piena d'affetto. Theè la nuova produzione dell'acclamata casa di produzione Point Grey Pictures fondata, nel 2011, da Seth Rogen ed Evan Goldberg che vede, come presidente, James Weaver. E a partire da quell'anno, Point Grey si è ritagliata uno spazio molto rilevante all'interno del sistemagrazie a produzioni di richiamo che hanno saputo gestire gli spazi della commedia in maniera molto sagace. Basterebbe citare la realizzazione di una pellicola come The Disaster Artist, quella che racconta la genesi di un amatissimo film orribile come The Room di Tommy Wiseau. Un successo che non è appunto solo relegato al cinema .