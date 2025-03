Screenworld.it - The Kingdoms of Ruin, recensione: il destino di Adonis, anima spezzata e antieroe in cerca di vendetta

Leggi su Screenworld.it

Non tutte le guerre si combattono per la giustizia. Alcune nascono solo dal dolore.Theofdi Yoruhashi, pubblicato su Monthly Comic Garden dal 2019, adattato poi in formato anime nell’autunno del 2023 e ora edito in Italia grazie a SaldaPress, racconta un mondo spietato in cui magia e tecnologia si scontrano.e Doroka camminano sul filo della follia, in un turbine diche non lascia spazio alla misericordia.Yoruhashi ci consegna un racconto crudele, privo di concessioni, dove il confine tra bene e male è labile. Gli uomini, nella loro cieca avidità, si sono rivelati carnefici, ma le streghe, un tempo custodi della saggezza, non sono prive di colpa. Un circolo vizioso di odio e distruzione, dove l’innocenza è solo un ricordo lontano.si erge come il perfetto, un’che non conosce redenzione.