361magazine.com - The Couple, parte il conto alla rovescia: svelati i dettagli

Leggi su 361magazine.com

Theil: la nuova edizione del reality show di Ilary Blasi sarà tutta da scoprireThe, sarà un reality show tutto da scoprire. Al timone troveremo Ilary Blasi in qualità di conduttrice ed avrà un cast super variegato che vedrà lacipazione di tanti noti personaggi del mondo dello spettacolo. È un anno davvero magico per Ilary che dopo il doppio successo della prima e seconda stagione della serie Unica, ha pubblicato il suo primo libro, conquistando sempre di più l’affetto del pubblico. Chi saranno i concorrenti che hanno aderito acipare a questa inedita avventura televisiva?Leggi anche Grande Fratello, Mariavittoria tradita? L’appello a SignoriniEmergono i nuovidel reality showNel nuovo spot pubblicitario che va in onda su Canale 5 da pochi giorni Ilary Blasi presenta il nuovo format televisivo dichiarando:“Benvenuti, oggi vi parlo di un programma che rivoluzionerà la televisione italiana, The