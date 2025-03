Dilei.it - The Couple, data ufficiale e montepremi: arriva il nuovo reality con Ilary Blasi

Leggi su Dilei.it

L’attesa è quasi terminata e Thesta per fare il proprio debutto su Canale 5. Ciò che più affascina il pubblico di Mediaset, però, è senza dubbio il ritorno diin prima serata alla conduzione di un.Da L’Isola dei Famosi a oggi ne sono successe di cose. Spazio a dei contrasti con la produzione, il progetto su Netflix e un libro pubblicato. I tanto chiacchierati dissapori con Pier Silvio Berlusconi, mai confermati, sarebbero però rientrati. Diffuso già il primo spot, che ha rapidamente conquistato il pubblico. La genuinità dellaè sempre un’arma vincente e di colpo sembra aver cancellato l’ombra di Diletta Leotta.Quando inizia TheÈ stato lanciato online e in televisione il primo spotdi The. Ilshow condotto da, che è definibile come una costola del Grande Fratello.