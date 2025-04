Tesori nascosti | l’inaspettato universo dei gioielli d’artista al Norton Museum

Leggi su .com

Life&People.it Un’esplosione di rara bellezza e inattesa creatività attende i vostri occhi curiosi alof Art, in Florida, dove, – a partire dal 13 aprile – verrà svelato unaffascinante: “Artists’ Jewelry: From Cubism to Pop, the Diane Venet Collection“. Oltre 150 opere, in mostradi artisti, gemme preziose provenienti da scrigni privati e museali, si riuniranno in un dialogo scintillante tra l’ardore dell’arte del XX e del XXI secolo e la tradizione millenaria della gioielleria. Un’occasione unica, un varco in un territorio inesplorato, dove la maestria artigianale stringe la mano alla visione rivoluzionaria di alcuni dei più grandi nomi che hanno scolpito la storia dell’arte.Ciondoli emblematici di Pablo Picasso e Georges Braque, sorprendenti copricapi di Man Ray e Hiroshi Sugimoto, accessori surreali di Dorothea Tanning e Salvador Dalí e pezzi astratti di Louise Nevelson e Arnaldo Pomodoro, tutti si fondono in una presentazione abbagliante della ricerca decennale di Diane Venet di arte in miniatura.