Terza Categoria. Il San Zaccaria vuole restare in vetta. Santerno col P.Corsini

Si avvia alla conclusione la stagione in. In attesa dei verdetti che valgono le due promozioni dirette e l’accesso ai playoff. Nel girone A, conclusi i recuperi, il Sandel bomber Nicola Montanari Gatti (foto), autore di 14 gol in stagione, è in testa con 4 punti di vantaggio sulla Polisportiva Camerlona. La capolista in campo al "Comunale" di Mordano contro i locali, terz’ultimi, invece l’immediata inseguitrice se la vedrà, a Montaletto, contro le Saline Romagna. Più lontane dalla capolista Marradese e Godo che però hanno già riposato. Nel girone B, il Lugo guarda tutti dall’alto in basso e farà visita a Ulisse&Penelope del bomber Gaggini (13 gol) ma deve ancora riposare mentre si sono già fermate le rivali più vicine: la Real Voltanese che ha 3 punti in meno – domani contro l’ostica Compagnia dell’Albero – e la Giovanili, a -5 dallae ospite del Porto, fanalino di coda.