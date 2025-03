Thesocialpost.it - Terribile incidente, Pierantonio Musoni non ce la fa: “Morto sul colpo”

Intorno alle 19:30 di venerdì sera, un gravestradale si è verificato sulla SP ex SS343, causando la morte di, 57enne residente ad Acquanegra sul Chiese.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, alla guida di una Volkswagen Golf, stava effettuando un sorpasso quando ha impattato frontalmente con una Ford Fusion condotta da una donna di 52 anni, originaria di Albignasego, in provincia di Padova.L’intervento dei soccorsiè deceduto sula causa della violenza dello scontro. Sul posto sono immediatamente intervenuti il personale del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri delle stazioni di Bozzolo e Castellucchio, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’.Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro per ulteriori accertamenti.