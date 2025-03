Tvzap.it - Terremoto, torna la paura: scossa di magnitudo 3.7 in Italia

Leggi su Tvzap.it

Nella serata di venerdì 28 marzo, unadiha fatto tremare la Puglia, precisamente alle 20:26. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha raggiunto unadi 3.7 con una profondità di 4 chilometri. L’epicentro è stato individuato nella zona di Mileto, in provincia di Foggia, un’area conosciuta per la sua attività sismica.Ilè stato chiaramente percepito in diverse località vicine all’epicentro. Numerosi abitanti hanno riferito di aver sentito un tremore improvviso, talvolta accompagnato da un boato lieve. Molti di loro si sono rivolti ai social network per condividere le loro esperienze e cercare notizie ufficiali sull’evento.Fortunatamente, al momento non risultano danni a strutture né feriti. Tuttavia, laha generato una certa preoccupazione tra la popolazione.