Lapresse.it - Terremoto Thailandia: le oscillazioni fanno esondare la piscina sul grattacielo

E’ destinato a crescere ancora il bilancio delle vittime deldi magnitudo 7.7 che ha colpito il Myanmar e la vicinanella giornata di venerdì. Mentre prendono il via le operazioni di soccorso con aiuti anche dall’estero, il numero dei morti ha superato i mille. Ma se ne temono dieci volte tanti. E proseguono le immagini che immortalano il momento della scossa: in un video si vede tremare lain cima a undi Bangkok. Lesono talmente forti che l’acqua esonda come un piccolo tsunami.