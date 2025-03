Ilfattoquotidiano.it - Terremoto nel Myanmar, “si è risvegliata la faglia di Sagaing, danni anche a 1.300 km di distanza. È una superstrada sismica”

È una lunga cicatrice che taglia ilda nord a sud, un confine instabile tra placche tettoniche in continuo movimento. Ladi, una struttura geologica trascorrente (dove i blocchi di crosta terrestre scivolano lateralmente l’uno rispetto all’altro) lunga 1200 chilometri, è la probabile responsabile deldi magnitudo 7.7 che ha devastato il Paese venerdì 28 marzo, seguito da una forte replica di 6.4. Il bilancio ufficiale, fornito dalla giunta militare, parla di oltre mille morti e 2400 feriti. Ma le stime dello United States Geological Survey (USGS) sono ben più allarmanti, ipotizzando un numero finale di decessi che potrebbe superare le 10.000 unità. Un sisma “300 volte più distruttivo di quello di Amatrice”, come sottolinea il geologo Mario Tozzi su La Stampa, la cui energia si è propagata per centinaia di chilometri, causandopersino a Bangkok.