Quotidiano.net - Terremoto Myanmar, la cooperante: “Uffici distrutti, strutture e mezzi persi. Ecco cosa serve”

Roma, 29 marzo 2025 – Erika Vitale, 37 anni, torinese, Asia manager della Ong MedAcross, è a Ranong, in Thailandia, sul confine con il, a 1.700 chilometri dal. L’abbiamo raggiunta al telefono ieri pomeriggio. Quali sono le sue ultime informazioni? “Si temono migliaia di morti. Siamo riusciti a contattare un collaboratore di un partner locale, abbiamo comunicato di aver avviato una raccolta fondi e abbiamo chiesto di fare una valutazione sulle necessità primarie. Domani (oggi, ndr) ci faranno sapere di chec’è bisogno prima di tutto e se l’organizzazione in questo momento ha ancora la struttura per potersi attivare, con il nostro supporto. Glisono, molti veicoli esanitarie sono andati”. Si sta muovendo la macchina degli aiuti.