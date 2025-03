Lapresse.it - Terremoto Myanmar e Thailandia, bilancio vittime oltre quota 1.000 ma se ne temono 10mila

Leggi su Lapresse.it

Aumenta di ora in ora e sembra destinato ancora a crescere ildelledeldi magnitudo 7.7 che ha colpito ile la vicinanella giornata di venerdì. Mentre prendono il via le operazioni di soccorso con aiuti anche dall’estero, il numero dei morti ha superato i mille. Ma se nedieci volte tanti. Ecco tutte le notizie di oggi sul sisma IN AGGIORNAMENTOXi esprime condoglianze per ledel sismaIl presidente cinese Xi Jinping ha espresso le sue condoglianze al leader della giunta delMin Aung Hlaing per il gravissimoche ha colpito il paese. Lo riporta il China Daily. In un messaggio Xi ha detto di essere rimasto scioccato nell’apprendere del fortein, che ha causatomille2300 feriti e ingentissimi danni.