Terremoto Myanmar bilancio vittime oltre quota 1 000 | esperti Usa temono 10mila morti

Via le operazioni di soccorso nel Paese con aiuti anche da Cina e Russia.Aumenta di ora in ora ildelledeldi magnitudo 7.7 che ha colpito ile la vicina Thailandia venerdì scorso. Mentre prendono il via le operazioni di soccorso con aiuti anche dall’estero, il numero deiha superato i mille.milleSi aggrava ildelledeline sale a1.000 il numero deiin tutto il Paese. Una cifra che sembra, purtroppo, destinata ad aumentare ancora. Il governo guidato dai militari del paese ha affermato in una dichiarazione che 1.002 persone sono state trovate morte e altre 2.376 ferite, e altre 30 risultano disperse. I numeri potrebbero ancora aumentare: “Si stanno ancora raccogliendo cifre dettagliate”, è stato dichiarato.