Terremoto in Myanmar: sono oltre mille i morti. Si temono cifre apocalittiche e una nuova bordata

Undevastante. Cumuli di macerie ovunque. Così il giorno dopo la scossa, ilsi risveglia – se così si può dire – in un incubo.corpi senza vita, 2.376 feriti, città piegate, templi sbriciolati, palazzi crollati come castelli di carte e strade che sembrano fiumi di pietra scomposta. Ma non è ancora finita. «Le vittime potrebbero essere diecimila»,le autorità. Una parola sola affiora tra le rovine: ecatombe.Mandalay piegata. Crolla la Maha Myat Muni PagodaIl sisma di magnitudo 7.7 ha colpito in modo brutale. Mandalay, la seconda città più grande del Paese, un tempo culla di cultura e spiritualità, di cui ora non rimane che polvere e dolore. A sgretolarsi anche la Maha Myat Muni Pagoda, uno dei luoghi più venerati dai buddhisti. Dove prima si recitavano preghiere, oggi si scava per trovare corpi.