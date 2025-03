Lettera43.it - Terremoto in Myanmar, sale il bilancio delle vittime: oltre 1.000 morti

Si aggrava ildopo ildi magnitudo 7,7 del 28 marzo che ha colpito il. Secondo quanto confermato dalla giunta militare del Paese ci sarebbero1.000. Fonti statunitensi citate dalla Cnn stimano che il numeropotrebbe superare le 10 mila unità, un dato supportato anche dai modelli predittivi dello US Geological Survey. L’Unione Europea ha prontamente risposto alla catastrofe, annunciando il rilascio di 2,5 milioni di euro in aiuti di emergenza: «Questi nuovi aiuti umanitari contribuiranno a salvare vite e a soddisfare le esigenze immediatepersone più vulnerabili in», ha dichiarato la Commission, che ha attivato anche il servizio satellitare Copernicus per valutare l’impatto del sisma. Con questi fondi, il sostegno umanitario europeo alper il 2025 raggiunge35 milioni di euro.