Quotidiano.net - Terremoto in Myanmar, morti e macerie. Due scosse di magnitudo 7.7 e 6.4. “Temiamo migliaia di vittime”

Roma, 29 marzo 2025 – “Qui sta crollando tutto, sembra ci sia un bombardamento”, dice in un video una persona in auto che vede un ponte sbriciolarsi. Ilè devastato dal, dispersi e sfollati non ancora quantificabili ma che potrebbero essere numerose; strade, ponti, dighe, templi, case private ed edifici pubblici distrutti con danni incalcolabili. Il sisma che ha avuto ripercussioni in tutta l’Asia orientale è accaduto poco dopo mezzogiorno di ieri quando in Italia erano le 7,20 del mattino; ha sprigionato, secondo gli esperti, un’energia 300 volte superiore a quella di Amatrice (2016) e otto volte più potente di quella di Messina del 1908. Laè di 7.7 punti della Scala Richter e l’area colpita è assai vasta. People drive on a motorbike past a collapsed building in Mandalay on March 28, 2025, after an earthquake in central