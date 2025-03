Panorama.it - Terremoto in Myanmar, le testimonianze da Bangkok di due italiani

Leggi su Panorama.it

Uno chef e un ristoratore raccontano: “Confusione e spavento. In pochi minuti evacuazione di massa”. Dopo la scossa didi magnitudo 7.7 registrata in, lo chef italiano Angelo Belluzzi, da, racconta quanto accaduto: “È stata una scossa non troppo forte, ma qui in Thailandia non siamo abituati. Lo Stato ha chiuso scuole, trasporti e altri edifici ed esercizi. Ci sono stati molta confusione e spavento, ora però sembra che la situazione stia tornando alla normalità”. Anche Francesco Deiana, proprietario del ristorante La Dotta a, ha descritto l’evacuazione immediata: “In pochi minuti evacuazione di massa, ora il governo sta cercando di aiutare chi non può tornare a casa”.