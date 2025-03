Terremoto in Myanmar, la stima Usa su 100 mila morti. Per la giunta militare finora 1.000 vittime. E non si fermano i raid aerei - I video

Leggi su Open.online

Le squadre di soccorso scavano e «tirano fuori le persone a mani nude», infermiere che salvano con loro corpo i neonati in cura, tutte le arterie principali del– così come le vie di comunicazione – sono tranciate e inutilizzabili. Le cifre ufficiali del tremendodi magnitudo 7.7, che ieri ha dilaniato il Paese nel sud-est asiatico, si aggiornano di ora in ora e dipingono una situazione sempre più grave. Stando all’ultimo bollettino diramato dalladella capitale Naypyidaw isono 1.002, i feriti 2.376. Aumenteranno, perché con ampie zone del Paese si è perso ogni tipo di contatto da 24 ore e in queste condizioni è a dir poco complicato valutare quale sia l’entità di un disastro del genere. Dalle aree più colpite, come la zona di Mandalay a pochi chilometri dall’epicentro della scossa più forte, arrivano notizie di centinaia di cittadini ancora intrappolati sotto le macerie.