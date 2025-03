Internews24.com - Terremoto in Myanmar, il messaggio dell’Inter: «I nostri pensieri rivolti a chi sta soffrendo»

di Redazionein, l’Inter manifesta il proprio cordoglio a tutti coloro che stannoin questo momento tramite unsocialVenerdì 28 Marzo una terribile scossa didi magnitudo 7.7 ha colpito il, le conseguenze dell’evento sono apparse subito gravi: 1.600 vittime e 3400 I feriti; oltre 100 i dispersi. Si scava tra le macerie per cercare di salvare quante più vite possibili, i soccorsi si sono attivati per aiutare la popolazione devastata dal tragico evento. Tantissime le costruzioni distrutte tra cui 3000 edifici, 30 strade e 7 ponti, tra cui l’iconico Ava Bridge come riporta la BBC. L’account inglese ufficialeha mostrato tramite il proprio canale X il cordoglio nei confronti di tutte le persone che in questo momento stannoa causa del terribile episodio.