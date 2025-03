Sbircialanotizia.it - Terremoto in Myanmar: gli effetti a distanza e le analisi degli esperti

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il recente sisma verificatosi inha suscitato grande stupore, soprattutto per il fatto che a Bangkok, distante ben 1300 chilometri dall’epicentro, si siano registrati crolli di edifici. Come spiega Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in un’intervista rilasciata a Repubblica, “è sorprendente osservare danni così significativi a una tale”. Per . L'articoloin: glie leè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.