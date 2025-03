Lapresse.it - Terremoto in Myanmar e Thailandia, si temono migliaia di morti

Scene da un'apocalisse in Asia, dove ieri mattina la terra ha tremato con una potenza devastante, causando vittime e distruzione e aggravando la situazione di uno dei paesi più poveri dell'Asia. La scossa, di magnitudo 7.7 con epicentro a 18 chilometri a ovest di Mandalay, la seconda città più grande del paese, ha causato anche danni nella vicina Thailandia ed è stata avvertita in Cina. Pochi minuti dopo, è stata registrata una scossa di assestamento di magnitudo 6.4. Il bilancio provvisorio: La giunta militare che governa il Myanmar dopo il colpo di stato del 2021 ha indicato che è di almeno 144 vittime e 730 feriti il primo bilancio ufficiale. Ma "è destinato ad aumentare", ha avvertito il capo della giunta militare, il generale Min Aung Hlaing.