Terremoto in Myanmar e Thailandia nuove scosse | oltre mille morti Le vittime potrebbero essere 10mila

Roma, 29 marzo 2025 – La terra trema ancora in. Nelle ultime 24 ore si sono susseguite almeno dieci-undiciminori di, con magnitudo fra 4.1 e 4.5. Lo ha rilevato l'istituto geosismico statunitense, Usgs. Lesi sono verificate in varie zone del Paese, colpito ieri da un apocalittico sisma di magnitudo 7.7 della scala Richter, seguito da uno di 6.4. La maggiore concentrazione delle ultimesi è registrata nella zona centrale, dove corre la faglia di Sagaing, che include anche la capitale Naypyidaw. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio delle: almeno 1.002 persone sono morte e 2.376 sono rimaste ferite nel paese, mentre 30 risultano disperse, secondo quanto annunciato oggi dalle autorità militari. La zona più colpita è quella della regione di Mandalay, la seconda città più grande del paese.