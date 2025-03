Bergamonews.it - Terremoto in Myanmar, Cesvi in prima linea. Il direttore Piziali: “Priorità a bambini e fragili”

Bergamo.inin. A seguito del violentoche ha colpito diverse aree del, le squadre disono immediatamente intervenute per valutare i danni e rispondere ai bisogni urgenti della popolazione. Le zone di Mandalay e Shan State, già interessate da programmidi educazione in emergenza e nutrizione a sostegno delle popolazioni sfollate dalla guerra civile, sono tra le più colpite.Una situazione drammatica che, secondo le fonti locali, racconta di un bilancio oltre 1.000 morti e più di 2.400 feriti. Le regioni più colpite includono Mandalay e lo Stato Shan, doveè attivo con programmi di educazione in emergenza e nutrizione per le popolazioni sfollate a causa del conflitto civile. Oltre alle vittime, molti sono anche i danni alle infrastrutture: ospedali, scuole e edifici pubblici hanno subito danni significativi, complicando ulteriormente le operazioni di soccorso.