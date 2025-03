Lapresse.it - Terremoto in Myanmar, atterrato aereo cargo con aiuti umanitari dall’India

Undell’aeronautica militare indiana, carico die di una squadra di soccorso, è arrivato sabato a Yangon, in, dopo il devastantedi magnitudo 7.7 che ha colpito il Paese. Glisono stati caricati sull’a Ghaziabad, in India, e il Ministero degli Esteri ha dichiarato che questa “prima tranche di 15 tonnellate di materiale di soccorso” comprendeva tende, coperte, sacchi a pelo, pacchi di cibo, kit per l’igiene, generatori e medicine. Continuano le ricerche dei dispersi sotto le macerie di decine di edifici crollati durante il sisma di venerdì, il bilancio delle vittime intanto è salito a oltre mille. Il governo militare delha dichiarato che quasi 2400 persone sono rimaste ferite ma che il bilancio potrebbe aggravarsi. Ilha colpito con un epicentro non lontano da Mandalay, seguito da diverse scosse di assestamento.