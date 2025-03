Udinetoday.it - Terremoto in Asia, Danieli: "Se possiamo dare una mano lo facciamo volentieri"

Leggi su Udinetoday.it

Non risultano particolari problemi negli insediamenti dellaGroup in Thailandia, dove ilregistrato in Myanmar è stato avvertito in modo molto significativo. Lo ha detto all'Ansa il presidente ad interim dellaGroup, Alessandro Brussi. "I rapporti con il Myanmar – ha.