Terremoto di magnitudo 7.7 in Myanmar, 1.000 vittime accertate e 2.400 feriti

ROMA (ITALPRESS) – Si aggrava il bilancio delledelindi7.7. Stando al bilancio diffuso dalle autorità militari, sono almeno 1.002 le persone morte, mentre altre 2.376 sono rimaste ferite.Si è pertanto rivelato fondato l’allarme lanciato dall’agenzia statunitense per le rilevazioni sismiche US Geological Survey, secondo la quale i morti per questo drammatico sisma sarebbero stati a “migliaia”.Alle 7.20 italiane di venerdì 28 marzo è stata registrata una prima scossa di7.7, seguita alle 7.32 da una seconda scossa di5.5, come ha riportato su X l’Ingv. Le scosse sono state percepite anche in Thailandia e nella provincia cinese dello Yunnan.E’ difficile al momento stilare un bilancio definitivo, dato il numero di edifici crollati.