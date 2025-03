Quotidiano.net - Terremoto, cosa può accadere ora in Myanmar. La sismologa: “Vi spiego l’effetto di amplificazione”

Roma, 29 marzo 2025 – Lucia Margheriti,dell’Ingv, direttrice dell’Osservatorio nazionale terremoti. Un sisma catastrofico in, magnitudo 7.7. “Trecento volte più forte di quello di Amatrice, per l’energia rilasciata, la scala è logaritmica. La magnitudo è legata alla dimensione della faglia che si è rotta. Questo sisma è confrontabile con quello avvenuto in Turchia nel febbraio 2023”. Perché è crollato un palazzo a Bangkok, in Thailandia, a 1.300 chilometri dall’epicentro? “Perché undi questa magnitudo provoca uno scuotimento maggiore ma soprattutto lo fa su un’area molto più estesa, per centinaia di chilometri. Il crollo del grattacielo in costruzione probabilmente è legato aldi”. Ches’intende con questa definizione? “Le rocce che compongono la parte più superficiale della crosta terrestre possono modificare l’ampiezza delle onde sismiche.