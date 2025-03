Primacampania.it - Tentano la truffa del finto avvocato, ma il 76enne capisce tutto e incastra le truffatrici: due arresti a Portici

, Napoli – Unha sventato con lucidità un tentativo dimesso in atto con il classico schema del “”, portando all’arresto di due donne e alla denuncia di un complice. È successo nel pomeriggio di ieri in via Gaetano Poli, a.L’anziano stava passeggiando quando ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è presentato come un: suo figlio, secondo quanto riferito, era stato arrestato dai carabinieri per aver investito una persona, e servivano 1.300 euro per ottenere la sua scarcerazione.Sebbene inizialmente confuso, l’uomo ha avuto un’intuizione decisiva mentre si trovava nei pressi di un bar, dove ha notato due carabinieri in uniforme. Senza dire una parola, ha avvicinato uno dei militari e gli ha appoggiato il telefono all’orecchio. Il maresciallo ha subito compreso lain atto.